Лепс впервые после развода появился на публике с новой возлюбленной

На красной дорожке «Премии Муз-ТВ 2004. Возвращение» 14 июня появился Григорий Лепс. Причем не один, а с красивой незнакомкой, которая гораздо моложе 61-летнего исполнителя.

При этом Лепс назвал ее невестой, и девушка не стала опровергать это смелое заявление.

«Она пока ещё не решила, но… скорее всего», – заявил певец, когда его спросили, является ли загадочная незнакомка его невестой.

Григорий Лепс в 2021 году развелся с женой после 20 лет брака. Причем до сих пор он ни разу не упомянул причину расставания. Также длительное время певец не появлялся на публике с женщинами. Ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова призывала девушек подождать, пока артист придет в чувства после развода. Не исключено, что это время пришло.