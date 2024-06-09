Слова российского президента о симметричном ответе Москвы на поставки дальнобойного оружия Западом киевскому режиму были услышаны. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

«Я не сомневаюсь, что услышали, я не сомневаюсь, что поймут, там еще остались люди, которые умеют анализировать», – сообщил глава российского МИДа.

По его словам, на Западе еще остались политики, способные анализировать последствия своих действий, а не просто следовать предпочтениям радикально настроенной части своего электората перед очередными выборами.

Лавров отметил, что враждебные действия Запада по отношению к России вынудили Москву пойти на симметричный ответ. Поэтому в попытке вооружить врага России Запад должен быть готов к любым решениям со стороны Москвы.

Ранее российский президент Владимир Путин, выступая на ПМЭФ-24, заявил о праве Москвы поставлять дальнобойное оружие тем странам, которые испытывают на себе давление со стороны Запада. Данные действия России будут являться ответом на поставки дальнобойных средств поражения Западом киевскому режиму.