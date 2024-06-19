Во вторник, 18 июня, в AppStore появилось новое официальное приложение Сбербанка “Умный онлайн”. Однако сегодня пользователи уже не нашли его в магазине, так как модератор Apple удалили программу.

“Кто не успел — тот не опоздал. У нас всегда есть запасной выход из любой ситуации”, – отреагировал на это Сбербанк в социальных сетях.

Россиянам, которые все же хотели бы установить новое приложение, предлагается посетить ближайший офис Сбера либо заказать услугу “Выездной менеджер”. И в том, и в другом случае специалисты помогут инсталлировать “Умный онлайн” на телефон.

Ранее стало известно, что практически сразу после появления в AppStore нового официального приложения там была размещена фейковая программа “Сбер: новый доступ в Сбол”. В Сбербанке заявили, что подали заявку на его удаление, так как оно не имеет отношения к финансовому учреждению.