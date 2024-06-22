Ракетные удары ВСУ по приграничным областям России – это не только террористические атаки, но еще и провокация. Киев надеется подставить российскую авиацию под дружественный огонь систем противовоздушной обороны, считает военный корреспондент Александр Коц.

Он обратил внимание, что в Белгородской области, над которой работает авиация ВКС РФ, объявили ракетную опасность. Украинские боевики хотят, чтобы пытаясь сбить ракеты, ПВО России попала по своим же самолетам.

“Это хохол запускает ракеты в том числе в надежде на то, что ПВО случайно собьет и свой самолет”, – пояснил военкор.

Ранее Коц высказал предположение, что после ударов по объектам энергетической инфраструктуры, которые вывели из строя новые ТЭЦ и электроподстанции, Украина окончательно утратит привлекательность для Евросоюза и НАТО.