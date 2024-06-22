“Богатая и процветающая” Украина не нужна Североатлантическому альянсу. После ударов ВС РФ по энергетике 21 и 22 июня руководитель “Укрэнерго” Владимир Кудрицкий заявил, что страна потеряла около 9 гигаватт генерации. Это примерно столько же, сколько потребляют Нидерланды, рассказал порталу News.ru военный корреспондент Александр Коц.

Он также с иронией поинтересовался, как теперь будут выживать легендарные украинские “колл-центры”, которые занимаются мошенничеством общеевропейского масштаба. Они вряд ли смогут нормально работать без света, придется закупать генераторы.

Минэнерго Украины надеется увеличить объемы поступающей в страну импортной электроэнергии. Киев собирается импортировать 33,5 тысячи мегаватт-час в связи с последними масштабными ударами ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры. Пока же часть регионов будут сидеть без света еще на два больше, чем раньше.