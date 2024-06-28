Россия должна создать над акваторией Черного моря закрытую зону, чтобы больше не допускать полетов американских разведывательных самолетов и беспилотных аппаратов.

Он напомним, что глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поручил разработать меры против БПЛА, и отметил, что теперь можно ждать от России более жесткой реакции на их полеты.

Беспилотники и самолеты собирают разведывательные данные, они выискивают цели, на которые потом наводят украинские войска, вооруженные американскими РСЗО и ракетами ATACMS. С этой практикой пора заканчивать.

Создание закрытой зоны позволит уничтожать любые воздушные цели, появляющиеся над Черным морем. Для этого можно использовать истребители ВКС, а также системы противовоздушной обороны.

Он отметил, что позже Минобороны может раскрыть используемые способы предотвращения полетов американских дронов. Однако в любом случае такая позиция военного ведомства позволяет надеяться, что оно всерьез намерено отвечать на любые действия воздушной разведки НАТО.