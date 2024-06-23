Радиочастотное оружие направленной энергии (RFDEW или radio frequency directed energy weapon), разрабатываемое для борьбы с беспилотниками различных видов, должно поступить на вооружение ВС Великобритании к 2025 году. Об этом в беседе с корреспондентом издания Financial Times заявил глава британского филиала французской компании Thales Алекс Крессвелл.

По его словам, компания заключила с Министерством обороны Великобритании контракт на разработку радиочастотного оружия направленной энергии, в соответствии с которым к 2025 году должно начаться его серийное производство. Особенностью данного вида вооружений станет способность уничтожать одним выстрелом сразу несколько БПЛА.

При этом стоимость одного выстрела, по предварительным расчетам, будет составлять всего 10 пенсов (около 11 российских рублей). Данная особенность энергетического оружия делает его дешевым аналогом классических систем ПВО. Радиочастотное оружие будет способно поражать цели на земле, в воздухе и на море.