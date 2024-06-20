Штурмовики старше 30 лет уже не способны что-либо штурмовать, поэтому необходимо омолаживать личный состав украинской армии. Об этом заявил командир одного из батальонов 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Кухарчук.

Он пояснил, что на Украине мужчины 45-50 лет уже просто “рассыпаются”. Некоторые из них выглядят на все 70, они не в состоянии выполнять боевые задачи. Однако именно таких военнослужащих становится в армии все больше.

По мнению Кухарчука, средний возраст солдат в рядах ВСУ не должен превышать 32 года. Штурмовики же должны быть не старше 30 лет. Только в этом случае они смогут справляться с выполнением заданий.

О курсе на омоложение ВСУ уже заявляли как политики, так и военные. Минимальный возраст уже снизили с 27 до 25 лет, сейчас идут разговоры о продолжении этого процесса. Не исключено, что вскоре на Украине начнут мобилизовать и 18-летних.