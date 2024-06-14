В ДНР в последнее время значительно чаще стали появляться украинские беспилотные аппараты, причем как разведывательные, так и ударные. Целью их атак являются системы противовоздушной обороны, заявил советник главы республики Игорь Кимаковский.

Он высказал мнение, что подобные действия осуществляются неспроста – Киев дожидается поставок западных истребителей F-16 и уже сейчас готовит себе почву для атак.

Напомним, что 24 американских самолета Киеву намереваются передать Нидерланды. Также Дания к концу 2028 года планирует отправить на Украину еще 19 истребителей F-16. Власти обеих стран заявили, что не ограничивают ВСУ в использовании воздушных машин, они могут атаковать цели на территории России.

Еще 30 самолетов Киеву готова предоставить Бельгия, однако она выступает категорически против атак на РФ.