Подразделения украинской армии, не выдержав натиска штурмовиков ВС РФ, были вынуждены бежать с нескольких стратегически важных позиций, расположенных в районе Торецка на Горловском направлении в ДНР. Об этом в беседе с корреспондентом информационного агентства ТАСС заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, ситуация под Торецком складывается для украинских военнослужащих не лучшим образом, поскольку российская армия продолжает постепенно выдавливать противника с ключевых позиций. Кимаковский отметил, что недавно украинские бойцы решили сбежать с нескольких ключевых позиций на данном направлении из-за натиска российских штурмовых групп.

При этом ВСУ несут серьезные потери личного состава и бронетехники в попытке удержать Торецк и его окрестности под своим контролем. Информацию о крайне тяжелой ситуации для ВСУ на данном направлении подтверждает и украинская сторона. Командование армии Украины заявило о «напряженной ситуации» под Торецком в своем официальном заявлении.