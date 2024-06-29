Военнослужащие российской армии уничтожили очередную бронемашину ВСУ западного производства в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в своем материале сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление советника главы ДНР Игоря Кимаковского.

«Вблизи села Сокол подбита очередная единица Brаdley», – приводит слова Кимаковского автор статьи.

По его словам, украинская боевая машина пехоты (БМП) Bradley была уничтожена российскими военнослужащими в окрестностях населенного пункта Сокол на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике. В результате ожесточенных боев на данном направлении противник также понес значительные потери в живой силе.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтожения пусковой установки MLRS М270 А1 ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Украинская РСЗО M270 производства США, способная запускать тактические баллистические ракеты ATACMS, была уничтожена оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» ВС РФ.