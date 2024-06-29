В пятницу, 28 июня ударом из оперативно-тактического ракетного комплекса “Искандер” ВС РФ уничтожили украинский ЗРК С-300. Точное попадание по цели было зафиксировано объективными средствами контроля, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Зенитно-ракетный комплекс располагался в населенном пункте Великодолинское Одесской области. В результате атаки уничтожены кабина боевого управления, обнаружитель целей на малых высотах и радиолокационная станция РПН.

Киевские власти традиционно не стали сообщать о потере важного компонента системы противовоздушной обороны региона. Они заявили, что ракета “Искандер” якобы упала в пшеничном поле и спровоцировала возгорание. Пожар тушили на протяжении нескольких часов.