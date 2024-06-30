Расчет российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанес точный удар по месту разгрузки эшелона с военной техникой украинской армии в Запорожье. Соответствующие кадры были опубликованы пресс-службой Министерства обороны Российской Федерации в официальном Телеграм-канале ведомства.

В результате ракетного удара было уничтожено несколько бронетранспортеров M113 производства США, зенитно-ракетный комплекс «Бук М1», БМП-2, несколько топливозаправщиков и других видов автомобильного транспорта. Также противник понес потери личного состава, осуществлявшего разгрузку военной техники.

По данным Минобороны РФ, объективный контроль уничтожения бронетехники противника осуществлялся оператором разведывательного беспилотного летательного аппарата «СуперКАМ». На опубликованных кадрах можно увидеть, как после прилета по железнодорожному составу несколько единиц военной техники были объяты пламенем.