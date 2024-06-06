Украинские боевики расстреляли четверых чернокожих наемников, пытавшихся дезертировать, рассказал Telegram-канал «Военное дело». Также он опубликовал видеозапись, подтверждающую факт расстрела.

Подробности инцидента не приводятся, однако сообщается, что «солдаты удачи» хотели сбежать, не желая больше участвовать в боевых действиях. Однако они были задержаны боевиками ВСУ и жестоко убиты.

На записи чернокожие наемники запечатлены в подвале в белых одеяниях и со связанными за спиной руками. Боевик ВСУ коротко говорит, что на Украине делают с оставившими поле боя дезертирами, после чего раздаются выстрелы из автомата. Затем один из военных добивает все еще живого наемника.

Ранее сообщалось, что «серые гуси» из разных стран едут на Украину, считая эту поездку «легкой прогулкой». Но уже после участия в первых боях они понимают, что западные СМИ лгут, рассказывая о «победах ВСУ», и пытаются как можно скорее вернуться домой.