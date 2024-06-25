Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы Николай Котельников, которого убили террористы в Дербенте, был одной из главных их целей. Об этом сообщило издание “Известия”, ссылаясь на переписку ликвидированных боевиков.

Православный храм и синагога в Дербенте были ключевыми объектами нападения. Также планировалось нападение на церковь в Махачкале.

Переписка показывает, что нападение готовили примерно около месяца. Сейчас личности террористов установлены, осуществляется поиск тех людей, которые могли принимать непосредственное участие в организации теракта.

“Не исключено, что на свободе остались как минимум сочувствующие и те, кто был вовлечен в обеспечение теракта, в том числе снабжал террористов оружием”, – сообщают журналисты.

Дочь священника Котельникова рассказала, что отце пытался не пустить боевиков в храм, в котором он прослужил настоятелем 40 лет. Тогда они выстрелили ему в лоб, священник погиб на месте.