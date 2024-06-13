Российские авиабомбы ФАБ разнесли место совещания командиров украинской территориальной обороны, рассказал Telegram-канал «Изнанка». Уточняется, что этот эпизод произошел у села Цветковое в Запорожской области.

Командный состав 78 отбельного батальона 102 отдельной бригады Теробороны ВСУ как раз проводил совещание по поводу дальнейших действий, когда его обнаружили разведчики. Они отправили координаты цели летчикам ВКС, ударившим по противнику планирующими авиабомбами.

Отмечается, что в результате удара было ликвидировано не менее 25 офицеров ВСУ. На место оперативно прислали эвакуационную бригаду, однако она вывезла с объекта только нескольких раненых. Остальные, включая представителей старшего офицерского состава, успешно уничтожены.

Ранее было опубликовано видео уничтожения украинской РСЗО “Град” экипажем самоходной гаубицы “Мста-СМ2”.