Расчет самоходной артиллерийской установки 2С19М2 «Мста-СМ2» уничтожил украинскую РСЗО «Град» в районе населенного пункта Ямполь на территории ДНР. Соответствующее видео опубликовало Минобороны.

«Кочующую» вражескую РСЗО, которая постоянно меняла позиции и наносила удары по ВС РФ, обнаружил разведывательный беспилотник. Оператор передал координаты на командный пункт и в дело вступила гаубица «Мста-С».

Огонь корректировал все тот же дрон, для уничтожения «Града» противника хватило всего нескольких выстрелов. Боевики ВСУ почувствовали опасность и пытались скрыться в густом лесном массиве, но не успели, 152-миллиметровым снарядом их накрыло спустя всего несколько секунд.

Командир экипажа с позывным «Буран» рассказал, что САУ круглосуточно готова к бою. Она хорошо замаскирована и ожидает приказа, после которого моментально выдвигается на указанную позицию и уничтожает противника.