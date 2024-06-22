Итальянская статуя «женщины для утешения» вызвала споры

Назревает потенциальный скандал на фоне открытия в Италии статуи корейской девушки, символизирующей жертв японского сексуального рабства во время Второй мировой войны, после того, как городская администрация заявила о возможной модификации скульптурной композиции, чтобы отразить позицию Японии по этому вопросу. Источник: Yonhap.

Ранее на этой неделе южнокорейская общественная группа объявила, что в субботу (22 июня) статуя будет открыта ​​в городе Стинтино, находящемся на итальянском острове Сардиния, в субботу (по местному времени), в ходе официальной церемонии.

Это будет первая статуя «женщин для утешения» (японский эвфемизм для сексуальных рабынь, принуждаемых для работы в японских военных борделях), которая будет установлена ​​в Италии и 14-я за пределами Южной Кореи.

Но открытие статуи потенциально может привести к международному скандалу после того, как мэр Стинтино Рита Валлебелла заявила, что ее администрация рассматривает варианты замены надписи, чтобы отразить в ней позицию Южной Кореи и Японии по вопросу сексуального рабства.

В частности, Валлебелла заявила репортеру Kyodo News в мэрии г. Стинтино, что текущая надпись у статуи содержит «одностороннее утверждение», и что ее администрация «не намерена лишь критиковать Японию».

Но она добавила, что рассмотрение возможности замены надписи произойдет после того, как будет выслушана южнокорейская сторона, и, в любом случае, город не будет сносить статую.

Неудобная история

Корейский совет справедливости и памяти по вопросам военного сексуального рабства, возглавляющий международную кампанию по установке статуй «женщин для утешения», заявил, что в надписи говорится, что японская имперская армия насильно забирала многих молодых девушек и женщин для оказания сексуальных услуг своим солдатам во время Второй мировой войны, подчеркивая тем самым значение статуи как символа памяти жертв.

По словам южнокорейской общественной группы, гравировка надписи выполнена на итальянском, корейском и английском языках, а также имеются QR-коды для доступа на другие языки.

Статуя в Стинтино станет второй, установленной на общественной земле в Европе после скульптуры, размещенной в Берлине в 2020-м (см. изображение выше). Это также будет 14-я статуя, установленная за границей Южной Кореи после установки первой в калифорнийском г. Глендейл в 2013 году.

Возможность скандала из-за статуи в Италии сложилась в связи с тем, что берлинская статуя молодой кореянки находится на грани сноса.

Администрация берлинского округа Митте официально представила план по удалению южнокорейской статуи из общественного парка до 28 сентября, поскольку консультации в Берлине по продлению специального разрешения на дальнейшую экспозицию «женщины для утешения» провалились.

В администрации округа Митте пояснили, что прежнее разрешение на установки статуи было одобрено при условии, что надпись к ней будет изменена в будущем.

Данная статуя, сообщает агентство «Ренхап», символизирует 200 000 азиатских женщин, в основном кореянок, которых насильно отправили в прифронтовые японские бордели, чтобы они работали секс-рабынями для имперских войск во время войны в Тихоокеанском регионе. Эти жертвы сексуального рабства являются одной из многих острых проблем, возникших в период 1910-45 годов, когда Корея была японской колонией.