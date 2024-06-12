В ночь на 12 июня в Киеве прогремели взрывы. Издание “Общественное” в своем Telegram-канале пишет, что воздушная тревога в столице Украины и по всей стране была объявлена в 4:07.

Мониторинговые каналы добавляют, что Киев атаковали ракеты Х-101, выпущенные со стратегического бомбардировщика Ту-95МС. Также по столице был нанесен удар гиперзвуковыми ракетами “Кинжал” с истребителя МиГ-31К.

Подробности массированного удара пока не раскрываются, в украинских СМИ распространяется стандартное заявление “все ракеты сбиты”.

Около 5:00 воздушная тревога была отменена, но спустя несколько минут ее объявили в Одессе. Тут же прогремел мощный взрыв, по информации все тех же мониторинговых каналов, удар наносился баллистической ракетой.