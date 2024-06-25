Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что в распоряжении Вашингтона нет оценки по атаке на Севастополь. Поэтому он не знает, на кого возлагать ответственность за этот удар.

При этом атака проводилась преднамеренно и использовались для нее пять американских ракет ATACMS. Четыре боезаряда удалось перехватить российской ПВО, еще одна разорвалась в воздухе над пляжем в Севастополе.

По последним данным, погибли 4 человека, из них двое детей 2 и 9 лет. 153 человека пострадали, семеро взрослых и пятеро детей находятся в больнице в тяжелом состоянии.

“У нас нет какой-либо оценки по основной атаке, в том числе относительно того, кто именно несет за нее ответственность”, – заявил Миллер на встрече с журналистами.

Также он отметил, что не знает, кто ответственен за террористический акт в Дагестане, где погибло, по последней информации, 20 человек.