Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать населенные пункты Белгородской области. В селе Козинка Грайворонского района удар пришелся по православному храму. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Козинка в результате атаки дрона сгорел магазин. Также ночью в очередной раз нанесен удар по местному храму – поврежден купол», – написал Гладков в своем Телеграм-канале.

По его словам, под обстрел со стороны ВСУ в Грайворонском районе также попало частное домовладение, расположенное в селе Безымено. В результате сброса гранаты с дрона повреждения получила крыша частного дома и надворные постройки. В Шебекинском округе ВСУ обстреляли два сельскохозяйственных предприятия, расположенных в селе Вознесеновка. В хуторе Панков был разрушен частный дом.

Авторы Телеграм-канала «Мир Белогорья» опубликовали фото с места обстрела храма в селе Кощинка. На опубликованных снимках можно увидеть, объятый пламенем купол храма после прилета со стороны ВСУ.