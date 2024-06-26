25 июня проводивший патрулирование акватории Черного моря российский истребитель чуть не отправил на дно американский разведывательный БПЛА Global Hawk.

Изначально даже сообщалось, что дрон рухнул в море и затонул, однако в НАТО информацию не подтвердили. Позже стало ясно, что беспилотник действительно вернулся на базу.

Заслуженный летчик России Владимир Попов пояснил, что истребители ВКС РФ способны создавать зоны турбулентности.

«Такие маневры позволяют воздействовать на малоскоростные аппараты врага, создавая спутные следы от реактивных двигателей. Эти следы воздействуют на воздушные потоки и могут серьезно затруднить полет беспилотников, особенно при выполнении разведывательных миссий», — цитирует эксперта “МК”.

Также он отметил, что у БПЛА возникают серьезные проблемы при таких столкновениях с истребителями, однако американский Global Hawk способен преодолеть их благодаря хорошей скорости и маневренности.