Более тысячи жителей Кубы изъявило желание подняться на борт фрегата «Адмирал Горшков» Военно-морского флота России в период стоянки российского корабля в порту Гаваны с 12-го по 17-е июня. Об этом в своем материале сообщает РИА Новости.

Группа российских военных кораблей, включая атомную подводную лодку «Казань» и фрегат «Адмирал Горшков», прибыли в Гавану после завершения учений в Атлантическом океане. Также в гавань на Кубе зашли российский танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир океанского класса «Николай Чикер».

Сотни жителей Кубы провели на пирсе несколько часов, чтобы дождаться своей очереди поднять на борт российского военного корабля и пообщаться с экипажем. Кубинцы имели возможность находится на борту российского военного корабля на протяжение четырех часов. На борт фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» 16-го июня также поднялся президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.