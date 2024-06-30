Самые опасные самолеты ВКС РФ для Украины находятся всего в двухстах километрах от ее границ, однако сделать с ними она ничего не может. Об этом написало американское издание Forbes, уточнив, что речь идет об истребителях Су-34.

Опасность их заключается в способности нести и запускать умные авиабомбы ФАБ-500 и прочие, уничтожая живую силу, технику, командные и опорные пункты противника, склады и другие объекты. Киев не в состоянии ничего сделать с этими боеприпасами, но зато он мог бы уничтожить самолеты. На авиабазе под Воронежем они находятся под открытым небом, поэтому массированного удара хватило бы для их уничтожения.

Однако Вашингтон не спешит разрешать подобные атаки. В США заявляют, что Киев должен сбивать Су-34 своими самолетами или средствами ПВО. Но одна такая попытка уже лишила ВСУ зенитно-ракетных комплексов Patriot. Если противник продолжит устраивать охоту за российскими истребителями, то рискует потерять не только средства противовоздушной обороны, но и самолеты.