Российские авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, являются серьезной проблемой для украинских военнослужащих, находящихся на фронте и ближнем тылу. Недавно ВС РФ применили ФАБ-3000 разрушительной силы для разрушения позиций ВСУ на Харьковском направлении. Об этом в своем материале сообщает немецкое издание Focus.

«ФАБ-3000 представляет собой одну из самых тяжелых бомб, применяющихся в современных военных конфликта. Тяжелые авиабомбы требуют специально подготовленных самолетов и обширной материально-технической базы для их успешного применения на фронте», – пишет автор статьи.

Отмечается, что суммарный вес бомбы составляет 3 тонны, из которых 1,2 тонны приходится на взрывчатое вещество. При этом разработанный российскими инженерами универсальный модуль коррекции и планирования (УМПК) способен превратить устаревшую авиабомбу в современный высокоточный боеприпас.

Ранее в Телеграм-канале Fighterbomber появились кадры удара по здания, в котором находились позиции ВСУ, авиабомбой ФАБ-3000. Сообщается, что кадры были сняты в населенном пункте Липцы в Харьковской области.