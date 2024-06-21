Видеозапись, записанная предположительно агентом внешней разведки Саудовской Аравии на территории Капитолия в Вашингтоне в 1999 году для исполнителей террористического акта 11 сентября 2001 года, была рассекречена решением Федерального суда США. Съемка саудовского агента была опубликована на портале телеканала CBS.

На опубликованных кадрах, представившийся Омаром аль-Баюми человек ведет съемку Капитолия и рассказывает на арабском языке «своим любезным братьям» об устройстве прилегающей территории. В кадр также попали все входы в Капитолий и пункты охраны. Во время съемки оператор несколько раз отмечает, что «покажет своим братьям» пункты охраны более подробно в следующий раз. Также в кадр попал взлетающий с аэродрома самолет, на что обратил внимание оператор.

По мнению сотрудников ФБР, Омар аль-Баюми являлся сотрудником саудовской разведки, а также общался с двумя террористами, которые 11 сентября 2001 года угнали самолет. По словам агента ФБР Ричарда Ламберта, саудовский шпион занимался съемками прилагающей к Капитолию территории на протяжении трех месяцев.