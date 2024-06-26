Бывший полковник СБУ Олег Стариков в беседе с известным представителем украинских СМИ рассказал, что ВСУ окажутся в очень тяжелой ситуации на Южнодонецком направлении. Если украинские военные не оставят свои позиции на данном направлении, то они рискуют оказаться в котле. Об этом сообщают РИА Новости.

«Особо сейчас напряженная ситуация на Южнодонецком направлении, реально тяжелая… Если мы оттуда не выйдем, то попадем в котел», – подчеркнул Стариков.

По мнению бывшего украинского офицера, если ВС России начнут наступательные действия на данном направлении с юга и севера, то украинская армия будет вынуждена отступить, чтобы не оказаться в кольце.

На данный момент российская армия на Южнодонецком направлении продвигаются с севера и юга балки Солоненька. Кроме того, ВС РФ увеличили зону своего контроля в населенном пункте Красногоровка.

По информации военных корреспондентов, ожесточенные сражения идут на западных окраинах Максимельяновки.