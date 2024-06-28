Большинство автомобилистов при выборе моторного масла ориентируются на рекомендации производителей автомобилей. Однако автопроизводители основывают свой выбор на неких среднестатистических условиях эксплуатации авто без учета таких индивидуальных параметров, как стиль езды, климатическая зона и степень износа двигателя. Портал NaAvtotrasse со ссылкой на экспертов объяснил, в чем заключается разница между моторными маслами 5W30 и 5W40.

Большинство производителей машин рекомендуют заливать в двигатель масло 5W30, однако некоторые опытные водители предпочитают лить в свои силовые агрегаты масло 5W40. Выбор автопроизводителей очевиден, поскольку масло 5W30 является универсальным всесезонным продуктом, позволяющим двигателю работать эффективно в условиях городских пробок с повышенной нагрузкой.

Однако опытные автомобилисты останавливают свой выбор на масле 5W40, поскольку оно обладает лучшей кинематической вязкостью при высоких температурах окружающей среды. Поэтому эксперты советуют использовать масло 5W40 на автомобилях с большим пробегом, где зазоры между деталями в результате износа стали больше.