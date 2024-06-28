Неудачи на фронте и массовое разворовывание военной и финансовой помощи от западных стран Киевом усугубляют отношения между Украиной и США. В преддверии выборов нового американского президента Вашингтон может использовать тему коррупции, чтобы избавиться от Зеленского. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Когда американцы вспоминают о коррупции, речь идет или о смене руководства, или о кадровых перестановках на Украине», – заявил эксперт.

По его словам, поведение Блинкена свидетельствует о тихом конфликте с нынешним руководством Украины. Поэтому поднятие темы о коррупции в Киеве может свидетельствовать о желании Белого дома заменить Зеленского. Действующая администрация американского президента уже начала подготовку к выборам.

Поскольку в американском обществе все чаще звучит вопрос о целесообразности военной и финансовой поддержки Киева, то смена власти на Украине могла бы, по крайне мере поставить, данный вопрос на паузу.