Киев вложил огромные средства в создание развернутой сети акустических станций для борьбы с российскими ударными дронами «Герань». Однако ВС РФ смогли обнулить украинскую систему ПВО, изменив тактику применения БПЛА «Герань-2» на поле боя. Об этом в беседе с корреспондентом «МК» рассказал военный эксперт Алексей Суконкин.

По его словам, российским военным удалось обнулить все усилия Киева по развертыванию сети акустических станций, которые были установлены во всех регионах страны. ВС РФ изменили высоту полета барражирующих боеприпасов «Герань-2» с 100-200 метров сразу на 1000-1500. В итоге зенитные пулеметы не могут эффективной бороться с российским дронами.

«Теперь “Герани” сбить можно только ракетами, а их у бандеровцев немного, прямо скажем. А те, что есть, в сотни раз дороже дешёвых “Гераней”», – резюмировал эксперт.

При этом вложенные средства в акустические станции также не оправдали себя, поскольку изменение высоты полета дрона положительно сказалось на звуковой маскировке. Также российские инженеры установили на дроны специальные глушители.