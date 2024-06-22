В ближайшее время страны-участницы Североатлантического альянса начнут подготовку к крупномасштабным боевым действиям, стягивая в Европу военную технику и различные системы вооружений. Об этом в беседе с корреспондентом портала «Военное дело» заявил доктор военных наук Константин Сивков.

По словам эксперта, в ближайшее время активность на линии боевого соприкосновения на Украине пойдет на спад, поскольку обе стороны ведут подготовку к грядущему крупномасштабному сражению. Страны НАТО попытаются усилить атаки на российские системы РЛС и ПВО, чтобы попытаться взять под контроль северо-западное стратегическое направление.

«Не исключено, что Запад объявит какие-то учения, скажем, по переброске войск на европейский континент из США», – заявил военный эксперт.

Сивков также добавил, что западные лидеры будут делать странные публичные заявления в попытке скрыть факт формирования большой ударной группировки войск. При этом под видом учений будет формироваться ударная группировка сил. Эксперт добавил, что России необходимо в первую очередь усилить противовоздушную оборону своих границ.