Звонок главы Пентагона Ллойда Остина российскому министру обороны Андрею Белоусову может быть связан с инцидентом, случившимся над Черным морем с американским разведывательным дроном RQ-4 Global Hawk, предположил военный эксперт Андрей Клинцевич.

Точно известно, что министры обсуждали ситуацию, сложившуюся в конфликте на Украине, причем Белоусов дал понять Остину, что дальнейшая эскалация противостояния недопустима.

Что касается беспилотника, есть множество неопровержимых доказательств, что именно такие аппараты США наводят удары ВСУ по Крыму.

Ранее автор Telegram-канала Fighterbomber написал, что МиГ-31 пролетел в непосредственной близости от БПЛА и создал для него зону турбулентности. Однако скорость и маневренность дрона все же позволила ему выбраться из тяжелого положения.

Не исключено, что Ллойд Остин звонил Белоусову, испугавшись, что Россия возложит на США ответственность за удары ВСУ по Севастополю. В этом случае он мог в очередной раз заверять, что Соединенные Штаты не являются стороной конфликта, во что мало кто верит.