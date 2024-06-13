Киев рассчитывает летом получить истребители F-16 и поэтому уже сейчас готовится к нанесению массированных ударов по Крыму, рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Он напомнил, что в последнее время интенсивность атак на полуостров со стороны ВСУ увеличилась. Киев надеется ослабить противовоздушную оборону РФ, он в буквальном смысле ведет охоту на средства ПВО, чтобы «расчистить» пространство и после получения самолетов ударить по Крыму.

Однако ВС РФ готовы к такому развитию событий. В их распоряжении имеются современные зенитно-ракетные комплексы, а бойцы войск ПВО уже научились мгновенно перезаряжаться, чтобы не допускать перегрузки систем вражескими летательными аппаратами.

Дандыкин также уверен, что все разговоры о масштабной ракетной атаке на Крым перед саммитом в Швейцарии – это не более, чем слухи. Подобная информация распространялась и перед инаугурацией президента РФ Владимира Путина, но ничего не произошло. Для Киева массированные удары являются слишком уж дорогими.