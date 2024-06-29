Полеты разведывательных беспилотников ВС США над Черным морем продолжаются, поэтому глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поручил Генштабу разработать комплекс мер для борьбы с нарастающей интенсивностью полетов разведывательной авиации западных стран у побережья Крыма. Военный эксперт Александр Артамонов в беседе с корреспондентом «Царьграда» предложил свой вариант противодействия американским беспилотникам.

По его словам, решить проблему полетов разведывательной авиации НАТО над Черным морем можно несколькими способами. Поскольку сбивать западные БПЛА над нейтральными водами нельзя, то можно использовать средства радиоэлектронной борьбы, чтобы препятствовать их нормальной работе по сбору разведывательных данных.

Артамонов также предложил использовать новейший лазерный комплекс «Пересвет» для «ослепления» американских разведывательных БПЛА. Эксперт отметил, что мобильные комплексы «Пересвет» способны выжигать оптику современных разведывательных дронов.