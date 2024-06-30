Американский политик Тулси Габбард, ранее претендовавшая на президентское кресло, предполагает, что действующий президент США Джо Байден является сумасшедшим. По словам Габбард, именно психическое состояние Байдена, а не его возраст, является серьезным аргументом против его переизбрания на пост президента Соединенных Штатов.

Политик напомнила, что во время дебатов с кандидатом в президенты Дональдом Трампом Байден заявил, что «единственной угрозой всего человечества является изменение климата».

«Только сумасшедший не будет считать ядерную войну экзистенциальной угрозой», – заявила Габбард, подчеркнув, что Байден имеет возможность запустить ядерное оружие.

Поэтому Тулси Габбард призывает не переизбирать Джо Байдена на второй срок, ведь, по ее словам, человеку, являющемуся безумным, нельзя давать полномочия к применению ядерного оружия. Ведь он не осознает реальную опасность ядерной войны, считая ее «прогулкой по парку».