Немецкий бизнесмен, бывший владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком в социальной сети X (бывшая Twitter, заблокирована в России) обратился к американцам. Он призвал их перед выборами президента США в ноябре вспомнить о двухлетней Лизе Кирнос, которая погибла в результате удара ВСУ по пляжу в Севастополе.

Дотком заявил, что действующий президент Джо Байден причастен к убийству этой маленькой девочки.

“Американские дроны и спутники использовались для того, чтобы ударить по этому солнышку кассетным боеприпасом. Вспомните о ней, когда будете голосовать в ноябре”, – написал предприниматель.

В результате теракта ВСУ погибли 4 человека, в том числе и двое детей. Также 79 человек госпитализированы, из них 27 – это дети. Всего пострадало 153 мирных жителя.