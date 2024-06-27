Москва посылает четкий сигнал западным странам, организовав военные учения с развертыванием пусковых подвижных грунтовых стратегических ракетных комплексов «Ярс». Об этом в своем материале сообщает британское издание Daily Mail.

«Один удар ракетного комплекса “Ярс” может поразить шесть различных целей», – пишет автор материала.

По его словам, ракета «Ярс» оснащена разделяющейся головной частью с индивидуальной системой наведения. При этом каждая из шести боеголовок способна нанести урон в шесть раз мощнее ядерной бомбы, которая была сброшена бомбардировщиков ВВС США на Хиросиму. Максимальная дальность полета ракеты «Ярс» составляет12 тысяч километров, а предельная скорость полета – 25 Махов. Данные показатели позволяют России нанести удар практически по любой точке на земном шаре.

Обозреватель издания отмечает, что в настоящий момент отношения между Западом и Россией стали хуже периода Карибского ракетного кризиса 1960-х годов.