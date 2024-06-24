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Российская армия начала применять на поле боя новую тактику в попытке растянуть резервы ВС Украины вдоль линии фронта. В итоге штурмовые подразделения ВС РФ смогли прорвать оборону украинских сил в Торецке (ранее Дзержинск). Об этом в эфире «Радио НВ» заявил секретарь комитета национальной безопасности, обороны и разведки, депутат Верховной рады Украины Роман Костенко.

«Там сейчас действительно сложная ситуация», – прокомментировал Костенко прорыв линии фронта российскими силами в Торецке.

По его словам, в настоящий момент нельзя искать виновных среди командования ВС Украины, поскольку активные боевые действия в стране продолжаются. При этом Костенко отметил, что армия России пытается растянуть резервы ВСУ, постоянно атакуя на разных направлениях в поисках слабых мест украинской обороны.

«Мы не знаем точно, где будет главный удар, но они (ВС РФ – ред.) явно стремятся дезорганизовать наши силы», – резюмировал украинский депутат.