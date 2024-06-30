Депутат Госдумы РФ и эрудит Анатолий Вассерман уверен, что в случае победы на президентских выборах в США Дональду Трампу не удастся завершить конфликт на Украине за 1 день, как он обещает.

Парламентарий пояснил, что Украина стала фактически террористической организацией, в которую Соединенные Штаты вложили огромные суммы денег. Поэтому Трампу, имеющему весьма высокие шансы на победу на выборах, никто не даст быстро закончить это противостояние.

«Шансов на прекращение ликвидации террористической организации Украина очень мало. Мы должны сами с этим справиться. Без этого нам просто не дадут жизни», – цитирует Вассермана портал mk.ru.

Целью США является не только Россия. Помимо этого, Вашингтон мечтает разрушить экономику Евросоюза. С началом СВО он далеко продвинулся на пути к этой цели, поэтому все те, кто вложил огромные деньги в террористическую организацию Украина будут продолжать ее спонсировать. Независимо от пожеланий Дональда Трампа.

Также Вассерман отметил, что НАТО способна продолжать боевые действия на Украине еще от 1 до 5 лет. По истечению этого срока до западных политиков может наконец дойти, что имеющиеся ресурсы лучше использовать с большей пользой.