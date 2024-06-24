Заявление советника главы ОП Украины Михаила Подоляка о том, что “в Крыму не может быть мирной жизни” – это шантаж, за который Киеву придется ответить, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

“Очевидно, американцы понимают, что сегодня условия переговоров для них достаточно слабые, тех результатов, которые планировались, они не достигли. Потому теперь делаются попытки изменить ситуацию: запугать народ, запугать руководство страны. Так же как и санкции изначально были нацелены на то, чтобы создать противостояние общества и руководства страны, но получилось все наоборот”, – цитирует парламентария “Лента.ру”.

РФ, по словам депутатов, установит личности всех, кто запускал ракеты и БПЛА по Севастополю. Они причастны к военному преступлению – убийству мирных граждан и поэтому будут наказаны соответствующе. Речь идет и о тех, кто отправлял в акваторию Черного моря разведывательные беспилотники с территории стран Североатлантического альянса.

Ранее Подоляк заявил, что Крым – это “военный склад”, на котором “нет и не может быть пляжей, туристических зон и иных признаков мирной жизни”. Поэтому ее там тоже не может быть, по мнению советника главы офиса просроченного украинского президента.