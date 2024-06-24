В распоряжении Киева появилось большое количество дальнобойных ракет с кассетными боевыми частями, поэтому он может попытаться повторить “кровавое воскресенье” и в других регионах России, рассказал изданию “МК” военный эксперт Василий Дандыкин.

«Они уже получили «зеленый свет» от своих хозяев. Под удар могут попасть Белгородчина, Брянщина, отчасти Краснодарский край. Ракет с кассетными боеприпасами им передали приличное количество», — заявил капитан первого ранга запаса.

Также Дандыкин считает, что ВСУ продолжат террористические атаки на Крым, они могут попытаться ударить по Керченскому мосту.

Ранее выяснилось, что перед атакой ВСУ и во время нее над акваторией Черного моря кружил американский разведывательный беспилотник, который наводил удары ракет ATACMS.

По словам Дандыкина, Россия совершенствует возможности для перехвата ракет, она не собирается молча смотреть на военные преступления киевского режима.