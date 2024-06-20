Дачники новозеландского Капити требуют запретить повышение уровня моря

Жители побережья небольшого острова Капити (площадь менее 20 км2) настаивают, что местная администрация прекратили публиковать отчеты о повышении моря, либо придумала способ защиты сотен домов от возможного подтопления. Источник: RNZ.

Между домовладельцами и окружным советом побережья Капити уже более десяти лет продолжается ссора из-за попыток установить, какие именно прибрежные районы острова подвергнуться наибольшему риску подтопления в ближайшее столетие.

Группа экспертов во главе с бывшим новозеландским премьер-министром Джимом Болджером провела уже более 20 общественных собраний по всему региону, чтобы попытаться решить проблему с поднимающимся морем.

Администрация о. Капити впервые пытался включить предупреждения об эрозии в меморандумы о земельных сведениях в 2012 году, но жители острова дважды обращались в суд, заявляя, что мнение экспертов базируется на крайних оценках повышения уровня моря и береговой эрозии, что в реальность навряд ли произойдет.

Началу суды Новой Зеландии встали на сторону окружного совета острова, но позже независимая комиссия признала научные данные недостаточными, и информация о прогнозируемом подтоплении была удалена из земельных меморандумов.

Однако в 2021 году совет Капити вновь поднял этот вопрос, объявив о проекте по составлению карты прибрежной линии с указанием перспективных опасностей из-за изменения климата.

В четверг (20 июня) группы протестующих возле офисов окружного совета были поддержаны гудками проезжающих мимо автомобилистов, после чего участники протеста отправились на собрание, где члены совета официально приняли проектный отчет.

Этот документ отражает более чем годичную работу группы (известной как прибрежная консультативная группа, или CAP) и излагает ряд вариантов будущего прибрежной линии, от инженерных решений по сдерживанию поднимающегося моря до полного отступления, в результате которого жителям придется покинуть свои дома.

Протесты домовладельцев связаны со страховкой

Участница протестного группы Таня Лиис заявила, что островитяне обеспокоены тем, что страховые компании используют новый отчет властей как предлог для отказа страховать их дома.

«А если страховые компании уйдут [с побережья], это будет значить, что люди более не смогут обслуживать свои ипотечные кредиты, ведь банкам нужна застрахованная недвижимость».

Также она отметила, что не все эксперты поддерживают научную обоснованность представленной властями картографии возможных подтоплений.

«Похоже, это тщательно подобранные данные, возможно, следующие определенной цели», – утверждает Таня Лиис.

Члены окружного совета Капити-кост заявили, что на их сессиях, проводимых лично и онлайн, было получено чуть менее 4 000 отзывов, и они привлекли внимание целого ряда технических экспертов, представивших фактические данные.

После встречи на Южном острове домовладельцы выразили обеспокоенность по поводу предполагаемой агрессивной и запугивающей тактики Болджера, а администрация разослала жителям письмо, сообщив о характере общения с протестующими, и напомнив им о необходимости беспристрастной оценки будущего.

Ян Харрисон, житель пляжного городка Вайканаэ, имеющий опыт работы в области экономической оценки последствий изменения климата, сообщил, что ориентирование на наихудший сценарий является ненужным.

«Не обязательно глубокого ориентироваться в экономике, чтобы понимать, что в рекомендациях об управляемом отступлении [с прибрежных районов] в этом столетии есть что-то очень неправильное».

Харрисон написал свой собственный отчет, обсудил с должностными лицами совета о. Капити свои выводы, а также проанализировал последний технический отчет, принятый администрацией.

Салима Падамси из «Объединения налогоплательщиков побережья» заявила, что отчет комиссии следует воспринимать как рекомендацию и не более того.

«Окружной совет никогда не наделял консультативную комиссию какими-либо установленными законом полномочиями в соответствии с Законом об управлении ресурсами. Ее мандат не включал предоставление экспертных мнений по вопросам экономической политики».

Члены окружного совета приложили большие усилия после разгоревшегося спора с домовладельцами, чтобы разъяснить, что публикация отчета не означает, что совет одобряет его или принимает его выводы как непреложный факт.

Она также заявили, что планируют поделиться этой информацией с Советом по страхованию, но отметили, что будут настаивать на ясности относительно того, станут ли страховые компании использовать отчет экспертной комиссии для информирования жильцов о ценах на страхование.

Менеджер по районному планированию Джейсон Холланд сообщил участникам встречи с администрацией, что ему понятна их высокая напряженность.

«Чем выше ставки, тем более напряженными становятся все», – заявил он. «Вы беспокоитесь, что ваш дом, который для большинства островитян является их самым крупным активом, находится под угрозой или ему грозит снижение стоимости… Я понимаю, что ставки невероятно высоки».

Окружной совет о. Капити пообещал еще раз изучить отчет экспертов и определиться, будет ли этот документ в дальнейшем служить основой для принятия решений по жилищному планированию округа, и если да, то в какой степени.