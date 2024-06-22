Британское издание The Telegraph сообщает, что члены одной из самых богатых семей в Великобритании были приговорены к тюремному сроку за неправомерную эксплуатацию прислуги. В материале отмечается, что Швейцарским уголовным судом была признана вина 78-летнего Пракаша Хиндуджа, его супруги, сына и его жены в отношении прислуги, труд которой использовался неправомерно. Но более серьезное обвинение, торговля людьми, было судом отклонено.

«Суд признал 78-летнего Пракаша Хиндуджу, его жену, сына и сноху виновными в эксплуатации прислуги и неправомочном предоставлении работы», – говорится в статье.

По информации журналистов, известная семья невероятно плохо обращалась с обслуживающим персоналом и заставляла работать сверхурочно. А вот оплата труда была настолько мизерной, что сумма трат на содержание домашних питомцев превышала зарплату прислуги в разы. Миллиардеры нанимали прислугу в Индии, которая перевозилась в Швейцарию. У новых сотрудников отнимались все документы и запрещали покидать дом. Они работали по 18 часов ежедневно всего за 8 долларов в сутки.

Судом был вынесен приговор – лишение свободы на срок четыре с половиной года.

Стоит отметить, что состояние семьи Хиндуджа оценивается в 37 миллиардов фунтов стерлингов.