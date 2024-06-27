Актер Брэд Питт высказал готовность к примирению с бывшей женой Анджелиной Джоли ради детей. Он пытается наладить отношения с ними, однако понимает, что заставить их общаться не получится, пишет американское издание In Touch Weekly.

Питт расстроился после известия, что дети не хотят брать его фамилию. Это стало для него сокрушительным ударом. Судебные тяжбы, на которые уходит много времени и денег не приносят результата. Актер начинает понимать, что таким путем он вряд ли добьется того, чего хочет.

Ранее он уже заявил, что готов ждать, пока дети сами захотят общаться с ним. Также он отметил, что хочет прекратить бесконечные споры с экс-супругой.

Джоли ранее обвинила бывшего мужа в домашнем насилии, причем заявила, что он применял к ней силу задолго до расставания в 2016 году. Также она добавила, что актер не давал ей возможности продать принадлежащую ей долю в бизнесе по производству вина, так как хотел подписания соглашения о конфиденциальности.

Питт опроверг все эти обвинения. Он назвал бывшую жену лицемеркой, которая лжет в своих интересах.