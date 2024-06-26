Только благодаря чуду жертв удара ВСУ по Севастополю оказалось намного меньше, чем могло быть, если бы все суббоеприпасы обрушились на пляж в Учкуевке, рассказал порталу Daily Storm оператор ЗРПК “Панцирь” с позывным “Тринадцатый”.

Он пояснил, что непосредственно над пляжем произошло несколько разрывов, однако до земли долетело лишь 30 процентов содержимого кассетного боеприпаса. “Шарики” разлетелись по площади примерно в футбольное поле, однако многие из них упали в воду, подняв фонтаны брызг. Также многие суббоеприпасы ушли в мягкий песок.

Удар занял по времени всего 5 секунд, за такой промежуток времени грамотно отреагировать на атаку практически невозможно. Люди убегали с пляжа уже тогда, когда все закончилось.

По словам бойца, последствия могли быть более страшными на галечном пляже или, что еще хуже, на асфальте. Это знают все, кто хоть немного разбирается в баллистике.