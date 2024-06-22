Бойцы отряда БПЛА “Русские Ястребы” из группировки войск “Юг”, продемонстрировали наземный FPV-беспилотник “Скорпион”. Он способен длительное время работать в автономном режиме и решать целый ряд задач.

По словам бойца с позывным “Николаевич”, встроенные аккумуляторы работают без подзарядки 4 часа. При этом дрон может подвозить боеприпасы на позиции, медикаменты, воду, еду и прочее.

Кроме того, он способен везти 40 килограммов взрывчатки, выступая в данном случае в качестве дрона-камикадзе. Подобные сюрпризы можно преподносить на позиции противника, отметил боец.

Весит аппарат всего 20 килограммов, что обеспечивает ему возможность двигаться на скорости до 12 км в час и совершать маневры любой сложности.