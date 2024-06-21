Принимавший участие в боевых действиях на стороне ВС Украины борец греко-римского стиля Виталий Болюх был ликвидирован российскими военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующая новость была опубликована в Сети федерацией борьбы Тернополя.

«12 июня во время выполнения боевого задания в Харьковской области в боях погиб воспитанник “КДЮСШ по греко-римской борьбе” – Болюх Виталий Андреевич», – сообщили представители тернопольской федерации борьбы.

Украинские ресурсы и СМИ не сообщают подробности ликвидации украинского спортсмена зоне СВО, а также его звание и подразделения, в котором он проходил службу. Однако по информации российских военных пабликов, Болюх носил позывной «Савич» и служил в одном из подразделений Сил специальных операций ВСУ.

В конце мая стало известно о гибели в зоне проведения спецоперации еще одного спортсмена – чемпиона Украины по бегу Романа Гаврилюка. Также в начале апреля в зоне боевых действий российскими бойцами был ликвидирован тренер параолимпийской сборной Украины по пулевой стрельбе Валентин Дондиков.