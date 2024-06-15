На Запорожском направлении украинская диверсионно-разведывательная группа пыталась проникнуть на подконтрольную России территорию, но была своевременно обнаружена. Видео сдачи боевиков ВСУ в плен показало издание RT.

Обнаружили попытку пересечения линии разграничения операторы FPV-дронов. Диверсанты поняли, что их план раскрыт и не стали испытывать судьбу. Они показали, что готовы сдаться в плен, после чего беспилотники «сопроводили» их на позиции ВС РФ. Оттуда боевиков отправили в Центр временного содержания военнопленных.

Ранее стало известно, что насильно мобилизованные украинцы в большинстве случаев выжидают момента, чтобы сдаться российским ВС или сбежать с поля боя. Воевать они не хотят и попытки заставить делать под принуждением ситуацию изменить не в состоянии.