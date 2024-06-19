Российские военнослужащие из группировки «Восток» заняли более выгодные позиции в зоне проведения специальной военной операции. Такую информацию сообщило Министерство обороны России.

Российским военнослужащим удалось нанести серьезный удар по живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригады противника. Также они нанесли поражение 10-2 и 108-й бригадам украинской территориальной обороны в районах сел Шевченко, Павловка и Владимировка в ДНР и села Марфополь Запорожской области.

На данном участке фронта украинская сторона понесла потери в количестве 120 военнослужащих, двух боевых машин пехоты, трех автомобилей, двух САУ «Краб» и гаубицы FH-70.

Кроме того, бойцы ВС России уничтожили полевые склады украинской армии, расположенные в зоне боевых действий.