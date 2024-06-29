На Ореховском направлении ВСУ пытались использовать против российских военных дрон “Баба Яга”, однако он не долетел до цели, запутавшись в дереве. Трофейный гексакоптер попал в руки экспертов центра метрологии и военнослужащих ремонтного батальона 58-й армии группировки войск «Днепр».

Специалисты не только восстановили беспилотник, но и внесли некоторые модернизации. Благодаря этому украинский мегадрон полностью “перешел” на сторону России. Причем он теперь способен нести еще больше полезной нагрузки и имеет на борту усовершенствованные системы, улучшающие его боевые характеристики.

В РИА Новости напомнили, что в апреле 2024 года в руки экспертов попал еще один дрон “Баба Яга”. Тогда специалисты тщательно изучили его конструкцию, а также установили, кто поставляет комплектующие для этих ранее сельскохозяйственных, а сейчас боевых БПЛА.